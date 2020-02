RDC: Kinshasa et Bruxelles veulent retrouver le chemin de la coopération

La Première ministre belge par intérim est à Kinshasa depuis ce mercredi 5 février en début de soirée. Sophie Wilmès débute une visite officielle de trois jours qui la conduira jusqu’à Lubumbashi. Une mission politique et diplomatique, précisent des sources proches de l’ambassade du royaume de Belgique dans la capitale congolaise.

Publicité Lire la suite

Avec notre correspondant à Kinshasa, Kamanda wa Kamanda-Muzembe

Après la brouille de la période préélectorale, Kinshasa et Bruxelles se retrouvent. Selon des milieux belges dans la capitale congolaise, cette visite de Sophie Wilmès est, de toute évidence, une réponse des autorités belges à la demande du nouveau pouvoir de la RDC. La Première ministre est à la tête d’une forte délégation qui comprend, notamment, les ministres des Finances et de la Coopération au développement, ainsi que ceux de l’Intérieur, de la Sécurité et du Commerce extérieur. Ce jeudi matin, la cheffe du gouvernement belge est reçue au palais de la Nation par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo.

Relations normalisées

Félix-Antoine Tshisekedi, arrivé au pouvoir il y a un an, a tendu la main à la Belgique lui demandant d’accompagner son pays dans les efforts de redressement. Les relations diplomatiques ont été normalisées, constate un diplomate africain. Après la nomination d’un ambassadeur à Kinshasa suite au rappel de son prédécesseur, Bruxelles a obtenu de rouvrir son consulat à Lubumbashi et Kinshasa son consulat d’Anvers. Une cérémonie officielle est prévue à cet effet pendant le déplacement de la Première ministre belge dans la capitale du cuivre.

Deux tonnes de matériel humanitaire

La coopération au développement entre la Belgique et son ancienne colonie est en passe de reprendre. Deux tonnes de matériel humanitaire accompagnent la cheffe du gouvernement belge. Un accent particulier sera mis aussi sur la reprise des échanges commerciaux entre la Belgique et la RDC, affirme un responsable de la Fédération des entreprises du Congo (FEC).

► Réouverture du consulat belge: un soulagement pour de nombreux Lushois