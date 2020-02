Burundi: découverte de fosses communes de 1972 au bord de la rivière Ruvubu

Des travailleurs burundais de la CVR creusent pour extraire des corps d'une fosse commune sur la colline de Bukirasazi dans la province de Karusi, le 27 janvier 2020. REUTERS/Evrard Ngendakumana

Texte par : Esdras Ndikumana Suivre

Au Burundi, la Commission vérité et réconciliation (CVR), chargée d’établir la vérité sur les massacres interethniques qui ont endeuillé le Burundi depuis son indépendance en 1962, a lancé des travaux d’excavations de fosses communes sur la route qui relie Gitega, au centre du pays, à Karusi, un peu plus à l'est. Les ossements de plus de 6 000 victimes ont déjà été découverts.