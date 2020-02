Crimes à Bangassou en Centrafrique: un procès révélateur d'une profonde crise

Les leaders anti-balaka étaient jugés à Bangui vendredi pour de nombreuses exactions commises à Bangassou en 2017, notamment l’incendie du quartier musulman de Tokoyo et le meurtre de plusieurs casques bleus. Mais c’est une crise bien plus complexe, aux acteurs multiples, qui s’est révélée en toile de fond de ce procès.

« Le groupe des auto-défense a été créé par de grandes personnalités », témoigne à la barre l’ancien préfet de Bangassou. « La personne qui en était le principal initiateur était le représentant du sultan. […] Il était assisté du sous-préfet de Bangassou, de l’abbé Bissialo et d’autres », affirme-t-il.

Les noms s’égrainent dans les bouches des témoins et des ex-combattants qui défilent à la barre. Le « général » autoproclamé Béré-Béré, condamné à la réclusion à perpétuité, déclare : « Je ne suis pas arrivé à ce niveau de mon propre chef. Ce sont les chefs de quartier, le sultan et la plateforme religieuse qui l’ont décidé. » Décrivant ce qu’il appelle son « travail de médiation ». « La plateforme religieuse et les chefs de villages m’ont confié cette responsabilité », insiste-t-il.

D’autres personnalités sont citées, notamment des hommes politiques qui auraient financé ou tiré les ficelles de cette milice armée. Le procureur général rappelle l’historique de la formation des auto-défense de Bangassou. Il parle d'« une opposition parlementaire armée » créée à la suite d’espoirs déçus aux élections législatives de 2016.

Ces groupes d’auto-défense s’étaient créés pour prétendument défendre les populations chrétiennes contre les Seleka.

La ville de Nzako appartient au diocèse de Bangassou. RFI /L. Mouaoued