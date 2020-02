Pourquoi l’ambassadeur tunisien à l’ONU a été rappelé et démis de ses fonctions?

Salle du Conseil de sécurité de l'ONU à New York le 26 novembre (image d'illustration). REUTERS/Carlo Allegri

Texte par : Michel Picard Suivre

L’ambassadeur tunisien à l’ONU a été rappelé et démis de ses fonctions. Des sources diplomatiques font le lien entre ce limogeage et le projet palestinien de résolution condamnant le plan de paix américain pour le Proche-Orient. À Tunis, le ministère des Affaires étrangères dément des pressions américaines et affirme qu’il s’agit « uniquement de considérations professionnelles ».