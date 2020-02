RDC: entre Bruxelles et Kinshasa, des relations «prometteuses»

Sophie Wilmès (image d'illustration): «Ce n’est qu’une première étape de quelque chose à construire, à reconstruire» avec la RDC. DANIEL LEAL-OLIVAS / AFP

RFI

Sophie Wilmès et une délégation gouvernementale belge se sont rendues à Lubumbashi. Officiellement, la Première ministre belge a formalisé la réouverture du consulat du royaume de Belgique dans la capitale du cuivre. Ce jeudi, elle s'est aussi rendue à Kinshasa pour rencontrer le président Félix-Antoine Tshisekedi et le Premier ministre, Sylvestre Ilunga. Mais c'est de Lubumbashi qu'elle regagnera la Belgique. Pour Sophie Wilmès, les relations entre Bruxelles et Kinshasa sont prometteuses.