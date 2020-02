Denis Christel Sassou-Nguesso a été mis en examen par la justice française

La famille comme le président disent que cette plainte a été faite à partir d'un document illégal et que donc elle n'a pas lieu d'être. Ils ont déposé plainte contre Transparency et dès lors, ils attendent que cette plainte aille au bout, que le juge d'instruction chargé de cette plainte ait statué. À ce moment, il reviendra à la justice de trancher. Si la plainte est infondée, l'affaire s'écroulera, ce qu'il souhaite bien entendu. Si la justice française considère que la plainte est fondée malgré le fait qu'ils aient déposé plainte pour tentative d'escroquerie et escroquerie au jugement sur la base d'un document illégal, et bien ils répondront - ou ils ne répondront pas,ce sont mes clients - ce qu'ils veulent faire à ce moment-là.