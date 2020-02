RDC: Félix Tshisekedi nomme de nouveaux magistrats

Le président Félix Tshisekedi a procédé ce vendredi à la nomination des membres du bureau du Conseil supérieur de la magistrature, qui comptent parmi les plus importants magistrats du pays.

Depuis septembre 2019, les anciennes compositions s’en étaient remis au pouvoir discrétionnaire du nouveau chef de l’État. La décision était donc attendue.

Flory Kabange Numbi s’en va. Lui qui était régulièrement accusé par la société civile d’être sous la coupe de l’ancien président Joseph Kabila. Le nouveau procureur général près la Cour de cassation était jusque-là avocat général. Victor Mumba Mukomo est un vieux routier. Il aura comme défi le traitement notamment de nouveaux dossiers en lien avec les soupçons de corruption, les affaires des 15 millions de dollars ou des 180 millions de dollars que la société civile impute au nouveau régime.

Jean-Paul Mukolo est lui nommé procureur général près la Cour constitutionnelle, une cour considérée par le groupe d’études sur le Congo comme largement acquise à Joseph Kabila.

Il est réputé compétent et intègre. Il a été pendant longtemps avocat général au niveau du Parquet général de la République. De son côté, Dominique Thambwe, lui, a été nommé premier président de la Cour de cassation en remplacement de Jérôme Kitoko.

On connaît également le nouveau procureur général près le Conseil d’État. Il s’appelle Octave Tela. Il vient prendre la place de Joseph Mushagalusa dont le départ était réclamé par la société civile qui l’accusait notamment de faire obstruction à certaines décisions du Conseil d’État. Ces nouvelles nominations se sont longtemps fait attendre, on évoquait des blocages entre Félix Tshisekedi et son prédécesseur.

Du côté de la justice militaire, le général Joseph Mutombo Katalay, est le premier président de la Haute Cour militaire. Pour sa part, le lieutenant-général Mukuntu a été reconduit comme auditeur général près la Haute Cour militaire.