Sommet de l'UA: le Soudan du Sud, l'autre défi de Cyril Ramaphosa

L’ex-rebelle sud-soudanais Riek Machar au siège de l’Union africaine (Addis-Abeba, Éthiopie), le 8 février 2020. Paulina Zidi/RFI

Texte par : RFI Suivre

Plusieurs sujets brûlants ont été abordés samedi, à la veille du sommet de l'UA, au premier rang desquels la Libye et le Sahel. Mais il a aussi été question du Soudan du Sud. Alors que la date limite du 22 février pour former un gouvernement d'union nationale approche, le président Salva Kiir et son éternel rival Riek Machar sont tous deux à Addis-Abeba. Il se murmure qu'ils pourraient même se rencontrer.