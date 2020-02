Cameroun

Au Cameroun, le vote a débuté dans le calme, mais sans grande affluence

Dans un bureau de vote à Yaoundé, le 9 février 2020. AFP

Texte par : RFI Suivre

Les Camerounais élisent, ce dimanche 9 février, leurs députés et conseillers municipaux. Le Rassemblement démocratique du peuple camerounais (RDPC), parti du président Paul Biya est donné favori, d'autant plus qu'une partie de l'opposition, le Mouvement pour la renaissance du Cameroun (MRC), a appelé au boycott de ces municipales et législatives. Le vote a débuté dans le calme.