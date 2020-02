Entretien exclusif

Le président malien IBK annonce un dialogue avec des chefs jihadistes

Audio 12:42

Le président malien Ibrahim Boubacar Keïta, lundi 10 février, lors de son interview depuis Addis-Abeba pour RFI et France 24. RFI-France 24

Dans une interview exclusive accordée ce lundi à RFI et France 24 à Addis-Abeba, le président du Mali, Ibrahim Boubacar Keïta, annonce pour la première fois l’ouverture d’un dialogue avec les chefs jihadistes Iyad Ag Ghaly et Amadou Koufa. IBK révèle également que l'armée malienne devrait arriver vendredi à Kidal. Cette ville du nord du pays échappe à son contrôle depuis six ans.