Cameroun: Paul Biya exhorte la jeunesse des régions anglophones à déposer les armes

Le président du Cameroun Paul Biya, ici le 10 octobre 2019. Ludovic MARIN / AFP

Texte par : RFI Suivre

Au lendemain des élections législatives et municipales, de dimanche, dont on attend les résultats, le président camerounais Paul Biya, a adressé hier soir son traditionnel message à la jeunesse, en prélude à la fête de la Jeunesse, célébrée chaque 11 février. Il a mis l’accent sur sa volonté d’accélérer le processus de décentralisation, et lancé un appel aux jeunes des régions anglophones à déposer les armes.