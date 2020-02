Mondoblog organise un concours pour recruter de nouveaux blogueurs de RFI

Mondoblog, la plateforme des blogueuses et blogueurs francophones de RFI, organise son 7e concours pour recruter de nouveaux membres au sein de sa communauté. Déjà forte de ses 750 mondoblogueurs, en 2020 Mondoblog continue de s’agrandir.

Publicité Lire la suite

Mondoblog est une plateforme développée depuis 2010 par RFI, regroupant des blogueurs francophones sélectionnés sur concours. Son objectif est de participer à la formation d’une blogosphère francophone internationale de qualité et dynamique.

Véritable communauté en ligne et hors-ligne, Mondoblog est à la fois un média participatif et un projet de formation internationale initié par l’émission L’Atelier des médias de RFI.

Les jeunes blogueurs francophones hébergés sur le site Mondoblog.org bénéficient d’un encadrement éditorial et technique. Ils sont plus de 700 membres actifs répartis dans 70 pays. Ces blogueurs deviennent le plus souvent journalistes, communicants ou encore entrepreneurs.

Un nouveau concours Mondoblog lancé en 2020

• Ce concours est ouvert à toute la communauté francophone et s’adresse aux personnes majeures, sans limite d’âge. Tenir un blog est un « plus » mais il n’est pas nécessaire d’être déjà blogueur pour participer, les débutants sont aussi les bienvenus.

• Les inscriptions sont ouvertes jusqu’au 1er mars 2020 minuit et se font exclusivement en ligne.

• Le formulaire de candidature, les conditions de participation détaillées et le règlement complet sont disponibles sur ce site : https://concours.mondoblog.org

Mondoblog est en plein renouveau

Le concours 2020 marque une nouvelle étape dans le processus de renouveau enclenché par Mondoblog en 2019 avec la refonte de son site (mondoblog.org). Ce processus consiste à la fois dans des innovations (Mondoblog audio, à écouter chaque semaine ou presque dans L’Atelier des médias) mais aussi dans le renforcement des fondamentaux qui font le succès de Mondoblog. Le concours fait partie de ces fondamentaux. Le dernier s’était tenu il y a deux ans et était attendu par de nombreux blogueurs qui souhaitent intégrer la communauté. Le nouveau site de Mondoblog est désormais prêt à les accueillir !

Basés en Afrique, en Australie, aux États-Unis, en Haïti, en Thaïlande, en Chine, ou encore en Allemagne et en France, les blogueurs proposent leur vision originale et diversifiée du monde ou de leur actualité personnelle et subjective. On ne raconte jamais aussi bien son « chez soi » que lorsqu’on y habite, et l’actualité que lorsqu’on la vit… Ce sont ces récits de tous les coins du monde que Mondoblog rassemble et propose.

Sur Mondoblog, on se « lit » mais on se « lie » aussi. Se lire c’est bien, se rencontrer c’est mieux ! En 2019, l’équipe de Mondoblog est allée à la rencontre de nombreux mondoblogueurs : en Côte d’Ivoire, en Guinée et au Tchad. En 2020 elle prévois de se rendre en Tunisie, au Togo, au Bénin, au Cameroun… à la rencontre des « anciens », fidèles à Mondoblog depuis sa première saison, mais aussi des « nouveaux » sur le point d’être recrutés.

Toutes ces manifestations font la vitalité de Mondoblog qui évolue, se transforme, grandit, année après année, avec en perspective, la célébration de ses 10 ans en novembre prochain.