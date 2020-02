RDC: toujours difficile de se faire soigner à Bukavu pour les plus démunis

En République Démocratique du Congo, malgré la promesse du Président Félix Tshisekedi d’améliorer l’accès aux soins de santé, la plupart des Congolais témoignent qu’ils éprouvent d’énormes difficultés d’accéder aux soins, même primaires. Reportage à Bukavu.

De notre correspondant à Bukavu, William Basimike

Dans la province du Sud-Kivu par exemple, les habitants indiquent qu’il est difficile de se rendre à l’hôpital à cause des soins qu’ils sont obligés de débourser avant toute intervention médicale.

Francine Nicole souffre des maux de tête et fait la fièvre. Elle soupçonne la malaria. Elle voudrait se rendre dans une structure médicale pour les soins, mais comme elle n’a pas les frais d’acompte exigés dans la plupart des structures médicales communément appelées « frais de caution », elle reste couchée devant sa maison :

« Nous souffrons depuis longtemps avec ces frais dits “cautions”, car même si tu es gravement souffrant, même si tu es sur le point de mourir, les infirmiers ne peuvent pas te toucher si tu n’as pas cet argent pour la caution. Comme moi, de nombreuses personnes tombent malades et certaines finissent même par mourir chez elles par peur de cette caution ou du prix élevé de la facture à payer ».

L'automédication comme remède

En conséquence de nombreux habitants recourent à l’automédication, avec tout ce que cela comporte comme risques. C’est le cas de Mumbere Kapitene qui a recouru à cette pratique, après que son fils ait été refoulé d’un hôpital par manque d’argent.

« Mon enfant avait un problème de gonflement du visage. Lorsque je suis arrivé à l’hôpital, le médecin m’a demandé 30 $, mais lorsque je suis arrivé à la pharmacie le médicament ne m’a coûté que 5 $. Et l'enfant a guéri... Il est difficile de combattre l’automédication parce qu’apparemment le gouvernement ne prend pas les histoires des soins de santé primaire au sérieux. Parce que même à l’Hôpital général, si vous y allez il faut avoir quelque chose en poche. Si vous n’en avez pas, qui peut vous prendre en charge ? C’est pour cela que nous faisons l’automédication par ce qu’avec par exemple 2 500 Franc congolais, je vais dans une pharmacie on me donne les médicaments, si ça soigne, Dieu merci. Si ça ne soigne pas, donc c’est un accident. »

Le docteur Eugène Mubalama est le responsable de la clinique moderne Saint-Luc à Bukavu. Pour lui, plusieurs facteurs expliquent cette situation. « C’est vraiment un énorme problème pour le Sud-Kivu, nous raconte t-il. D’abord par rapport à l’accès aux soins, il y a ce manque de moyens qui pose problème pour la population parce qu’elle n’est pas capable de se prendre en charge complètement par rapport aux soins. Nous avons un problème de pénurie des mutuelles de santé qui pourraient intervenir d’une manière ou d’une autre pour remonter l’accès aux soins ».

Les autorités en charge de la santé n’étaient pas disponibles pour parler de l’accès aux soins primaires au Sud-Kivu. Néanmoins, hors micro certains responsables ont affirmé que des efforts sont quand même faits par le ministère provincial de la Santé en collaboration avec ses partenaires, pour améliorer ce secteur et faciliter l’accès aux soins.