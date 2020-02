RDC: des ex-détenus dénoncent les conditions de détention dans le pays

Des policiers congolais et des soldats de l'ONU montent la garde après la mutinerie, à la prison de Makala à Kinshasa, le 2 juillet 2013 (illustration). FP PHOTO / JUNIOR D. KANNAH

En République démocratique du Congo, d'anciens détenus politiques tirent la sonnette d’alarme et militent en faveur de l’amélioration des conditions carcérales qui se détériorent de plus en plus. Ils ont saisi mardi 11 février, le président Felix Tshisekedi par une lettre pour dénoncer les conditions exécrables de détention dans le pays.