Madagascar: colère après la libération d'un député condamné à 5 ans de prison

Madagascar a perdu près d'un quart de sa couverture forestière depuis 2000 (illustration janvier 2020). Mika Mamy, Pixabay

Texte par : RFI Suivre

Traitement de faveur, corruption et protection politique. C’est grâce à ces ingrédients qu’un député malgache, condamné en mai dernier à cinq ans de prison ferme pour abus de fonction dans l’exploitation et le transport illicites de produits forestiers et pour complicité de meurtre, a pu être libéré la semaine dernière.