RDC: la lutte contre la corruption préalable indispensable pour les investisseurs US

Une vue du centre-ville de Kinshasa, la capitale congolaise. Wikimedia/CC

Texte par : RFI Suivre

La RDC a signé, ce mercredi, avec le conglomérat américain General Electric, un mémorandum d’attente dans le secteur de l’énergie et de la santé. D’après la partie congolaise, c’est l’un des investissements étrangers les plus importants de ces dix dernières années. L’officialisation de ce partenariat a eu lieu en présence du président Félix Tshisekedi et de Peter Pham, envoyé spécial américain pour la région des Grands Lacs.