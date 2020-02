Burkina Faso: première reconstitution de l’assassinat du capitaine Thomas Sankara

Thomas Sankara à la tribune de l'ONU. © ONU

Texte par : RFI Suivre

Au Burkina Faso, la procédure judiciaire dans le cadre de l’assassinat du capitaine Thomas Sankara se poursuit. Hier jeudi, le tribunal militaire de Ouagadougou a procédé la reconstitution de l’assassinat du père de la révolution et de ses compagnons. Les survivants, témoins et inculpés, ont participé à cette reconstitution. Objectif, retracer le parcours de chaque protagoniste, voir la vraisemblance ou non des différentes versions de certains faits.