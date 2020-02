Préparation des élections en Guinée: des interrogations sur le fichier des électeurs

Des urnes après le scrutin de l'élection présidentiel guinéenne, en 2015 (image d'illustration). CELLOU BINANI / AFP

C'est une course contre la montre qui est engagée pour tenir les élections législatives et le référendum pour une nouvelle Constitution en Guinée le 1er mars prochain. Les responsables de la CENI multiplient les rencontres et, hier jeudi, ils étaient avec les bailleurs de fonds et les partenaires techniques et financiers pour le déroulé du chronogramme contesté et rejeté par l'opposition qui boycotte ces élections.