États-Unis: Mike Pompeo entame une tournée en Afrique

Le secrétaire d'État des États-Unis, Mike Pompeo, le 1er février 2020 à Minsk, en Biélorussie. Kevin Lamarque/Reuters

Texte par : RFI Suivre

Le chef de la diplomatie américaine entame samedi 15 février une tournée en Afrique. Mike Pompeo se rend d’abord au Sénégal samedi et dimanche, puis en Angola et en Éthiopie, alors que les États-Unis envisagent de réduire leurs effectifs militaires au Sahel et que les propos de Donald Trump sur les « pays de merde » restent dans les esprits. Washington veut toutefois afficher de bonnes relations sur le continent. Côté américain, le Sénégal est d’ailleurs qualifié de « partenaire solide ».