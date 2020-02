Mike Pompeo au Sénégal: la présence militaire américaine reste en suspens

Nous avons eu beaucoup de discussions à propos de la sécurité de la région, à propos du rôle des Américains. Nous ferons ce qu’il faut. Nous ferons ce qu’il faut ensemble, je suis convaincu de cela. Je n’ai pas d’annonces à faire, mais le Sénégal doit savoir que, collectivement, les Sénégalais, les forces de la région, les partenaires européens, les Français et nous les Américains, nous avons le devoir de rétablir la sécurité dans la région. C’est pourquoi nous permettons le développement économique des pays et je suis déterminé pour poursuivre cela. Je suis convaincu que quand nous aurons terminé cet examen, nous en discuterons, non seulement avec le Sénégal, mais tous les pays de la région, nous discuterons des raisons de ce que nous faisons, de la manière dont nous le faisons, et nous parviendrons à un résultat qui marche pour tout le monde.