Double scrutin au Cameroun: début du recensement des votes

Le Parlement camerounais, à Yaoundé. AFP

Au Cameroun, la Commission nationale de recensement général des votes entame ses travaux ce 17 février, plus d'une semaine après la tenue des législatives et municipales. La proclamation des résultats doit intervenir au plus tard le 29 février après examen des recours des partis politiques qui dénoncent les irrégularités dont ces élections auraient été entachées.