Niger: 20 morts dans une bousculade devant un centre de distribution à Diffa

Un enfant déplacé marche près de l'approvisionnement en eau du camp de Kidjendi, près de Diffa, dans le sud-est du Niger, le 19 juin 2016. AFP/Issouf Sanogo

Texte par : RFI Suivre

A Diffa, au Niger, vingt personnes sont mortes (quinze femmes et cinq enfants), ce lundi 17 février, dans une bousculade à l'entrée de la Maison des jeunes et de la culture (MJC). Les victimes se rendaient à une distribution de vivres et d’argent, organisée la veille, pour les réfugiés de Diffa, par le gouverneur de la région de Borno, au Nigeria, en visite à Diffa ce week-end.