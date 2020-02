Rwanda: le chanteur de gospel Kizito Mihigo retrouvé mort dans sa cellule

Kizito Mihigo s'adresse aux médias à Kigali, le 15 avril 2014, après l'annonce de son arrestation la veille. AFP PHOTO / STEPHANIE AGLIETTI

Texte par : RFI Suivre

Au Rwanda, la police annonce ce 17 février que le chanteur de gospel Kizito Mihigo a été retrouvé mort dans sa cellule après s'être suicidé, indiquent les autorités. Un an et demi après avoir été libéré par grâce présidentielle, il avait de nouveau été arrêté le 13 février 2020. Il était accusé d’avoir voulu traverser illégalement la frontière burundaise dans le but de rejoindre un groupe armé.