Sénégal: à quoi ressemblera Dakar en 2035?

Le phare des Mamelles est le point culminant de Dakar. La nuit venue, sa lumière brille à 147 mètres au dessus du niveau de la mer et est visible à une cinquantaine de kilomètres à la ronde. William de Lesseux/RFI

Le plan d’aménagement de la capitale sénégalaise et de sa banlieue a été présenté ce lundi 17 février. Le ministre de l’Urbanisme, Abdou Karim Fofana, se projette dans quinze ans. Principal défi : l’étalement urbain et surtout l’accroissement démographique, deux données qui vont changer le visage de la ville. La population va plus que doubler.