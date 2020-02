Côte d'Ivoire: le gouvernement ferme le dialogue politique

Le Premier ministre ivoirien Amadou Gon Coulibaly le 14 avril à Abidjan. ISSOUF SANOGO / AFP

Texte par : RFI Suivre

Après un mois et demi de discussions, le dialogue politique entre le gouvernement et l’opposition semble dans l’impasse, et ce à huit mois du début de l’élection présidentielle. Hier, une réunion qui était censée entériner les points de dissension s’est soldée par une clôture de ce dialogue, sans signature d’accord. Désormais, les décisions sont dans les mains du chef de l’État.