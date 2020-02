Côte d'Ivoire: pour l'opposition, la situation politique est dans «l'impasse»

Vue générale d'Abidjan, la capitale économique de la Côte d'Ivoire. ISSOUF SANOGO / AFP

Texte par : RFI Suivre

La réunion qui devait entériner le dialogue politique autour de la question du code électoral ivoirien s’est soldée lundi 17 février par une clôture de celui-ci mais sans signature entre le gouvernement et l’opposition. Depuis, cette dernière qualifie la situation politique « d’impasse » et en appelle à l’arbitrage du chef de l’État. Mais du côté du pouvoir, on estime qu’il n’y a pas lieu de crier à la crise politique.