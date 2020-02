Tchad-Boko Haram: un rapport prône une meilleure prise en charge des jihadistes

Les environs du Lac Tchad sont régulièrement la cible d'attaques de Boko Haram, comme ici à Ngouboua, en avril 2015 (image d'illustration). AFP PHOTO / PHILIPPE DESMAZES

Texte par : RFI Suivre

Au Tchad, le Centre d'études pour le développement et la prévention de l'extrémisme souhaite une meilleure prise en charge de la réinsertion des repentis de Boko Haram. L’organisme tchadien, qui étudie le développement de l’extrémisme violent dans la région du lac Tchad où opèrent les islamistes, dresse une liste de préconisation et demande à l’État et ses partenaires de s’investir plus.