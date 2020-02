Mauritanie: abandon des poursuites contre des opposants à l'ancien président

Le nouveau président mauritanien, Mohamed Ould Ghazouani, lors de sa prestation de serment, le 1er août 2019 à Nouakchott. Seyllou / afp

Texte par : RFI Suivre

La justice mauritanienne fait un geste envers trois opposants à l'ancien pouvoir. Les poursuites les concernant sont purement et simplement annulées. Deux d'entre eux, l'homme d'affaires Mohamed Bouamatou et l'ancien conseiller du président Compaoré, Moustapha Limam Chafi, voient également leur mandat d'arrêt annulé. Par ce geste d'apaisement, le président Ghazouani répond à une demande de l'opposition et se démarque aussi un peu plus de son prédécesseur.