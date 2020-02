Sénégal: les transporteurs routiers en grève pour dénoncer le racket

Le front de mer de Dakar (photo d'illustration). SEYLLOU / AFP

Texte par : Manon Laplace

Entre le prix élevé du carburant, le manque d’aires de repos et surtout les dessous de table demandés lors des contrôles routiers, les conducteurs n'en peuvent plus et exigent des garanties du gouvernement.