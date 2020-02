Mobilisation en hausse à Alger, un an après le début du Hirak

Alors que le mouvement du Hirak fête son premier anniversaire, les manifestants sont encore descendus dans la rue ce vendredi 21 février en Algérie pour continuer à réclamer un changement de régime.

Publicité Lire la suite

La mobilisation était en hausse ce vendredi à Alger. C'était tout l'enjeu de cette journée, un an après le début du Hirak et alors qu'il connaissait un ralentissement suite à l'élection d'Abdelmadjid Tebboune. À ceux qui s'interrogeaient sur la capacité du mouvement à mobiliser toujours, la réponse est donc oui. Des dizaines de milliers de personnes ont défilé dans la capitale dans le calme et avec un dispositif policier allégé par rapport aux dernières semaines.

Dans la foule se trouvaient des personnes de tous sexes et de tous âges. Certaines avaient apporté des ballons pour ce premier anniversaire, d'autres avaient imprimé les portraits de manifestants incarcérés, d'autres encore ceux de deux manifestants décédés durant les marches de cette année. D'anciens manifestants prisonniers ont également été aperçus dans le cortège.

Comme chaque semaine depuis un an, les manifestants ont défilé au son des chants écrits par les supporters de football. « Où est la justice, où est le droit ? », ont scandé les jeunes. Certains estiment que les incarcérations de ministres et d'hommes d'affaires ne suffisent pas. Les promesses de réformes et de nouvelle Constitution non plus. « Qu'ils laissent le pouvoir aux jeunes », a réclamé une manifestante.

Comment le Hirak a transformé la société algérienne