Ouganda: accusée d'avoir cyberharcelé le président, la militante Stella Nyanzi acquittée

La militante Stella Nyanzi après son acquittement le 20 février 2020. SUMY SADURNI / AFP

Texte par : RFI Suivre

En Ouganda, un juge a acquitté le 20 février l'universitaire et militante féministe Stella Nyanzi, reconnue coupable, en août dernier, d'avoir « cyberharcelé » la famille du président Museveni. Un tribunal de première instance l’avait condamnée à un an et demi de prison pour des propos jugés « obscènes » visant Yoweri Museveni et sa mère sur Facebook.