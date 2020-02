Le Sénégal risque-t-il le surendettement?

Le Fonds monétaire international (FMI) s'inquiète de l'endettement du Sénégal (image d'illustration) REUTERS/Yuri Gripas/File Photo

Le Sénégal s’endette plus rapidement que prévu, estime un rapport du Fonds monétaire international, rédigé en décembre et publié ce mois-ci en français. La dette publique représente près de 64% du Produit intérieur brut, un seuil inquiétant d’après le FMI. Qui a fait passer le Sénégal dans une nouvelle case, celui des pays au risque de surendettement « modéré » et non plus « faible ».