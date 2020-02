Comores: une journée de vote calme pour le second tour des législatives

Une électrice de Moroni vote lors du second tour des législatives aux Comores, le 23 février 2020. Ibrahim YOUSSOUF / AFP

Texte par : RFI Suivre

Les Comoriens étaient appelés aux urnes dimanche pour le second tour des élections législatives et communales. Malgré quelques retards constatés à l’ouverture de bureaux de vote et quelques changements d’assesseurs à la dernière minute, le scrutin s’est déroulé dans le calme dans l’ensemble.