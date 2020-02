Érythrée: l'Europe embarrassée par son aide financière

L'UE s'interroge sur les financements qu'elles versent à l'Etat erythréen (ici une rue d'Asmara) Olivier Rogez/RFI

L'Union européenne peut-elle continuer à aider financièrement le régime autoritaire de l'Érythrée ? C'est la question qui se pose de plus en plus à Bruxelles, alors que les pressions des ONG se font plus fortes sur les institutions de l'UE. Mardi dernier s'est tenue une table ronde au sein de la Commission développement du Parlement européen pour en parler. Et un certain embarras s'est fait sentir.