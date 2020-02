RDC: la Lucha a-t-elle été la cible d'une milice politique dans le Rutshuru?

Des militants du mouvement citoyen la Lucha ont été attaqués par des jeunes hommes armés non identifiés lors d'une marche vendredi 21 février (image d'illustration) PATRICK MEINHARDT / AFP

Texte par : RFI Suivre

De plus en plus de manifestations sont réprimées en RDC. Cette situation inquiète l'ONU et les organisations locales de défense des droits de l'homme. Dans le territoire de Rutshuru, au Nord-Kivu, le mouvement citoyen la Lucha dit avoir été réprimé à deux reprises en moins d'une semaine : une première fois par des militaires, une deuxième par des jeunes armés non identifiés. Pour les autorités locales, il s'agit d'une simple rixe entre jeunes. Pour la Lucha, c'est un développement très inquiétant.