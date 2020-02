Cameroun: les propos du président Macron continuent de faire des vagues

La sortie d'Emmanuel Macron, interpellé samedi dernier par un activiste camerounais au Salon de l'agriculture de Paris, continue de faire des vagues au Cameroun. Aujourd'hui la quasi totalité des journaux paraissant à Yaoundé a traité du sujet, avec évidemment des lectures qui divergent selon les lignes éditoriales. Par ailleurs une manifestation a eu lieu devant l'ambassade de France à Yaoundé.

Entre 400 et 600 personnes, selon une estimation de la police et de la gendarmerie, étaient mobilisées à la mi-journée à l'entrée de l'ambassade de France, pour protester contre l'attitude du président français Emmanuel Macron. La plupart des manifestants portaient des drapeaux du Cameroun tandis que d'autres brandissaient des pancartes hostiles au président français.

Ce lundi 24 février, la quasi totalité des journaux paraissant à Yaoundé a traité du sujet. Avec évidemment des lectures qui divergent selon les lignes éditoriales.

Le quotidien Le Messager dans sa livraison du jour barre sa Une avec le titre interrogateur « Cameroun, qui gouverne ? » parle des pressions extérieures après les révélations du président Macron interpellé par un activiste camerounais au salon de l’agriculture de Paris. Le journal écrit que le président français a confessé que c’est sous sa dictée que le chef de l’État camerounais a libéré Maurice Kamto et ses co-accusés, rapporte notre correspondant à Yaoundé, Polycarpe Essoma.

Le quotidien Émergence, dans la même veine, souligne qu’Emmanuel Macron a « humilié » Paul Biya, en dévoilant ainsi sans façon le contenu de ses échanges avec son homologue camerounais. Pour ce confrère, Emmanuel Macron a tout simplement « dézingué » Paul Biya.

Le quotidien Le Jour essaie de décrypter le message du président français et s’interroge : « À quoi joue la France ? » Et de rappeler qu’Emmanuel Macron a été un des seuls chefs d’État occidentaux à avoir adressé ses félicitations à Paul Biya après la présidentielle d’octobre 2018.

« Macron l’immature », titre l’hebdomadaire Repères. Dans un éditorial au vitriol, le confrère estime que le président français a trahi les honneurs de sa fonction en violant les codes non écrits qui encadrent la parole d’un chef d’État. Et ce journal de lui conseiller la lecture du livre Un président ne devrait pas dire ça, de Gérard Davet et Fabrice Lhomme.

Enfin l’hebdomadaire La Météo constate que « Macron met les Camerounais en colère ». Et de conclure que les propos du président français ne sont pas seulement une injure contre Paul Biya mais aussi une attaque en règle à la souveraineté du Cameroun.