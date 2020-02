RDC: vers un nouveau report des élections locales ?

Le siège de la Céni, la Commission électorale, à Kinshasa, en RDC, le 9 janvier 2019. REUTERS/Baz Ratner

Texte par : RFI Suivre

Initialement prévues en 2019, les élections locales ne devraient pas avoir lieu non plus cette année. Le pays n'est pas prêt, selon un rapport de la Commission électorale qui invoque, entre autres, un manque de moyens financiers et logistiques.