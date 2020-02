Togo: les missions de l'UA et de la Cédéao saluent «la bonne tenue du scrutin»

La Céni a annoncé dans la nuit de dimanche à lundi, la victoire de Faure Gnassingbé à la présidentielle de samedi. Les missions d'observation de l'UA et de la Cédéao, avaient été accréditées pour observer le scrutin. Elles ont présenté leurs conclusions ce lundi 24 février.

Avec notre envoyé spécial à Lomé, Pierre Firtion

La délégation de la Cédéao a estimé lundi après-midi que le processus électoral ayant conduit au scrutin du 22 février s’était « déroulé sans incidents majeurs ». Un processus qui s’est « somme toute déroulé dans la paix et conformément à la loi électorale », a déclaré Francis Béhanzin, Commissaire aux Affaires politiques de la Cédéao, qui participait à cette mission menée par l’ancien président sierra-léonais Ernest Bai Koroma.

Cette institution avait déployé 79 observateurs dans les cinq régions du pays et ce pour observer un scrutin qui se déroulait dans plus de 9 300 bureaux de vote.

La mission de l’Union africaine a félicité de son côté « le peuple, le gouvernement, les acteurs politiques et l’ensemble des parties prenantes pour la bonne tenue du scrutin. » Cette délégation n’a pas non plus été témoin d’incidents graves.

On notera tout de même que la mission de l’UA a adressé quelques recommandations à la Céni et au gouvernement, notamment au sujet du financement des campagnes des candidats.

Enfin, les deux missions d’observation ont appelé les candidats à emprunter les voies légales de recours en cas de contestation des résultats. Un message adressé là directement à Agbéyomé Kodjo, qui depuis dimanche conteste les résultats proclamés par la Céni.