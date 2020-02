Présidentielle au Togo: la Céni annonce la victoire de Faure Gnassingbé

Selon les résultats officiels provisoires proclamés dans la nuit de dimanche à lundi par la Commission électorale nationale indépendante, Faure Gnassingbé a été reconduit pour un quatrième mandat à la tête du Togo

Publicité Lire la suite

« Aux vues de tous les résultats centralisés sur la base des procès-verbaux obtenus, le candidat du parti Union pour la République, Unir, M. Gnassingbé Essozimna Faure est proclamé provisoirement élu président de la République togolaise », a annoncé Tchambakou Ayassor, le président de la Commission électorale nationale indépendante, après avoir décliné les résultats des 46 commissions électorale locales.

Selon les chiffres de la Céni, Faure Gnassingbé a été réélu dès le premier tour de la présidentielle avec 72,36% des voix, devant l'ancien Premier ministre et opposant Agbéyomé Kodjo (18,37%). L’ancien chef de file de l’opposition, le leader de l'ANC Jean-Pierre Fabre arrive en troisième position avec 4%. C’est la première fois que la Céni proclame aussi vite les résultats d’une élection présidentielle.

Sur son compte Twitter, Faure Gnassingbé a remercié « la jeunesse togolaise mobilisée spontanément pour célébrer cette victoire au nom de la démocratie. »

Merci à la jeunesse togolaise mobilisée spontanément pour célébrer cette victoire au nom de la démocratie.#TGPR20 pic.twitter.com/ogqcDrKBii Faure E. Gnassingbe (@FEGnassingbe) February 24, 2020

Kodjo revendique la victoire

Mais avant même l'annonce des résultats de la présidentielle par la Céni, l'opposant Agbéyomé Kodjo a convoqué la presse à Lomé. Devant les journalistes, il a affirmé qu'au regard des chiffres dont lui disposait, il était sans conteste le vainqueur du scrutin.

« Sur l’ensemble du territoire national, les électrices et électeurs ont voté massivement en ma faveur. Au regard des résultats que nous avons compilés à travers les procès-verbaux en notre possession, nous avons gagné cette élection présidentielle du 22 février 2020 au premier tour, avec un score oscillant entre 57% et 61%. A l’instant même, je suis le président de la République démocratiquement élu et je m’engage à former un gouvernement inclusif dès les premiers jours. »

Agbéyomé Kodjo a également tenu à « féliciter Faure Gnassingbé, qui devient le premier ancien président de la République vivant dans l’histoire » et l’a invité « à un sursaut patriotique afin que le transfert du pouvoir puisse se faire dans les règles de l’art et de manière pacifique. »