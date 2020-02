Algérie: le militant du Hirak Mohamed Amine Benalia en partie relaxé en appel

Des étudiants manifestent à Alger contre la candidature du président Bouteflika à la présidentielle, en Algérie, le 5 mars 2019. REUTERS/Zohra Bensemra

Le 19 janvier, après avoir été arreté près d'un mois plus tôt (le 13 décembre) pour des publications partagées sur Facebook et jugées dérangeantes, cet étudiant de la faculté de droit de Biskra s'était vu condamné selon son avocat à de la prison ferme et une forte amende pour « outrage au président de la République, aux forces de l'ordres et atteinte à l'intérêt national ».