Filière vanille à Madagascar: «Nous sommes entrés dans une ère nouvelle»

Fin de campagne de vanille préparée (vanille vrac) à Madagascar. Ultime étape de préparation des derniers lots restants de vanille par les producteurs et les exportateurs : le séchage des gousses sur claies. RFI/Sarah Tetaud

Texte par : Sarah Tétaud Suivre

Un vent de changement souffle sur la filière vanille à Madagascar. Ce mercredi, le gouvernement doit prendre une série de décrets et circulaires censés pérenniser le secteur, l’épurer de ses spéculateurs et ramener la qualité au centre des préoccupations. Seulement, dans une filière libéralisée, l’interventionnisme de l’État dérange, et certains acteurs ne voient pas ces mesures d’un bon œil.