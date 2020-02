Coronavirus: à l'approche de la saison touristique, l'inquiétude des Malgaches

La Grande Île, qui n’a enregistré à ce jour aucun cas de coronavirus, redouble néanmoins de vigilance. Toutes les nouvelles mesures de prévention n’ont pas encore été dévoilées. Du côté des opérateurs du tourisme, c’est l’inquiétude car la saison démarre dans moins d’un mois.

De notre correspondante à Madagascar

L’apparition brutale du virus en Italie il y a 72 heures et l’augmentation spectaculaire du nombre de personnes contaminées ont créé l’agitation sur la Grande Île : ici, les Italiens représentent l’une des nationalités les plus importantes en nombre de touristes.

« On reste très vigilants. On a doublé le nombre de personnel au niveau des ports et aéroports pour renforcer les contrôles de voyageurs. Donc aujourd'hui, on met tout en œuvre pour que ce virus ne rentre pas à Madagascar », explique Joël Randriamandranto, le ministre des Transports et du Tourisme, qui se veut rassurant, mais ferme.

« Hier, on a interdit un paquebot d’accoster à Fort-Dauphin. Donc dès qu’il y a des doutes, on interdit tout de suite. Après, on a de la chance : comme on est en basse saison, les vols directs en provenance de l’Italie sont suspendus. Et comme les vols sont arrêtés, on ne peut pas interdire une liaison qui n’est pas opérationnelle. Bien évidemment, on va voir l’évolution de cette épidémie, et on prendra les décisions qui s’imposent au moment voulu. »

« On vit dans l’angoisse »

Et c’est justement ce scénario qui inquiète les professionnels du tourisme. Le 16 mars prochain, le premier vol charter de la saison devrait rallier Milan à Nosy-Be. Cesare Nichesolo, est à la tête d’un tour opérateur à Madagascar. 90% de sa clientèle est italienne.

« On vit dans l’angoisse que Madagascar interdise comme l’Île Maurice lundi le débarquement des touristes italiens », explique-t-il. Le 25 février, les autorités mauriciennes ont en effet interdit le débarquement d’une partie des passagers - ceux en provenance des régions de Lombardie et Vénétie, les plus touchées par le virus - d’un vol Alitalia Rome-Port Louis. Si ce voyagiste n’a encore enregistré aucune annulation, il est toutefois submergé par les appels de ses partenaires en Italie qui s’inquiètent du peu d’informations données par le gouvernement malgache.

Les opérateurs s’attendent d’ores et déjà à une saison touristique 2020 difficile. Un nouveau coup dur porté à une filière, qui après avoir subi des crises politiques à répétition et des épidémies de peste, venait d’enregistrer pour l’année 2019 une hausse de 30% du nombre de touristes par rapport à 2018.

De son côté, le ministre du Tourisme a averti : « La santé d’abord ! L’économie, on peut la relancer plus tard. »

De l’aveu de plusieurs hauts responsables de l’État, en cas d’épidémie sur le territoire, le système de santé du pays ne serait pas en capacité de répondre à une crise sanitaire de grande ampleur.