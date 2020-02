RDC: la société civile réclame de la transparence sur le choix des chefs d'entreprises publiques

Le président congolais Félix Tshisekedi reçoit son nouveau Premier ministre Sylvestre Ilunga Ilunkamba, le 20 mai 2019 à Kinshasa. @ Présidence de la République démocratique du Congo

Texte par : RFI Suivre

La nomination des responsables des entreprises publiques devrait intervenir sous peu. Les deux plates-formes de la coalition au pouvoir en RDC, le Cach et le FCC, sont en pourparlers pour choisir qui mettre à la tête de ces entreprises. Mais la société civile veille et interpelle la coalition en exigeant que les nominations se fassent en fonction des compétences et non des affinités politiques.