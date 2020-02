Élections en Guinée: l'armée dans la rue, la grande crainte des ONG des droits humains

L'organisation demande au président de la République de faire preuve de responsabilité en respectant le sacro-saint principe du cantonnement de l'armée dans les casernes et qu'elle ne se mêle pas d'un conflit politique entre un régime civil et des organisations civiles. À partir du moment où il ferme les yeux devant la descente de l'armée dans les rues pour le maintien de l'ordre, c'est qu'il a débouché sur un coup d'État et il aura utilisé l'armée pour le perpétrer. Notre crainte, si l'armée était mêlée au processus électoral, est de vivre la réédition des évènement du 28 septembre 2009 où il y a eu des massacres collectifs qui n'ont pas encore été élucidés et jugés. L'armée doit restée cantonnée dans les camps.