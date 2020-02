Incidents à Paris en marge d'un concert du chanteur congolais Fally Ipupa

Un incendie est en cours à Paris, aux abords de la Gare de Lyon, non loin de la salle de concert où se produit la star congolaise Fally Ipupa, ce vendredi 28 février. Selon les premières informations, des échauffourées auraient lieu en marge d'une manifestation interdite d'opposants congolais.

Des scooters et du mobilier urbain ont été incendiés près de la Gare de Lyon à Paris. Les images qui circulent sur les réseaux sociaux montrent d'importantes fumées noires qui se dégagent. A 19h, 23 personnes ont été arrêtées et 54 personnes verbalisées. Des opposants au concert de Fally Ipupa à l'AccorHotels Arena, à Bercy, dans le 12e s'étaient donné rendez-vous et l'on craignait des incidents.

Impressionnant incendie - Gare de Lyon à #Paris pic.twitter.com/uaqutBhtYv Marie Normand (@normandmarie) February 28, 2020

« La police intervient pour faire cesser la manifestation », a fait savoir la préfecture de police de Paris, évoquant notamment des incendies de poubelles et de scooters, dégageant une épaisse fumée noire. « La partie souterraine de la gare a été évacuée par mesure de précaution », a indiqué la SNCF, mais elle n'est pas fermée. Les pompiers sont sur place. Une dizaine de camions de pompiers sont sur place et les feux seraient en cours d'extinction.

Comportement scandaleux des manifestants qui empêchent les @PompiersParis d’accéder à l'incendie. https://t.co/zMYNv04Ykt Préfecture de Police (@prefpolice) February 28, 2020

Sept manifestations déclarées avaient été interdites par la préfecture de police et à la mi-journée, les forces de l'ordre ont procédé à deux interpellations et 11 verbalisations dans le secteur de Bercy.

Fally Ipupa, invité il y a peu de RFI, est montré du doigt par une certaine partie de la diaspora congolaise comme un soutien du président de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi. Plusieurs Congolais interrogés par RFI sur les lieux des incidents se sont déclarés révoltés par la tenue de cette manifestation culturelle et qu'ils allaient tout faire pour que le concert ne se tienne pas ce soir.

Jean-Marc Châtaignier, ambassadeur de l'Union européenne auprès de la RDC a réagi sur Twitter

Ces violences sont à tous égards inadmissibles. Nul n'a le droit d'agir ainsi dans son pays, a fortiori dans son pays hôte. Vouloir censurer l'expression d'un artiste #FallyIpupa ne fait en rien avancer une quelconque cause #RDC https://t.co/BGyvMKkk7R Jean-Marc Châtaigner (@Jmchataigner) February 28, 2020