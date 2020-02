RDC: vers un accord de paix en Ituri entre le FRPI et le gouvernement

Des soldats des forces armées de la République démocratique du Congo (FARDC) patrouillent le village abandonné de Kaswara, dans la région de l'Ituri, le 14 juillet 2019. REUTERS

Texte par : RFI Suivre

Dans l’est de la RDC, la signature d’un accord de paix entre le gouvernement congolais et la Force de résistance patriotique de l'Ituri (FRPI) est attendue. Gilbert Kankonde Malamba, vice-Premier ministre et ministre de l'Intérieur, est arrivé à Bunia ce jeudi 27 février pour cet événement qualifié, par les autorités nationales, d’historique et de lueur d’espoir pour la paix dans la zone.