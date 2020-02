Marchés militaires au Niger: un collectif d'avocats se met en place

Il ne faut pas que l'impunité perdure dans notre pays. Nous estimons qu'aujourd'hui, la situation recommande que clarification soit faite et que les responsabilités soient situées, à quel que niveau que cela soit. Parce que les conséquences sont énormes, lourdes pour nos populations. Ce sont des vies humaines. Nous avons ces deux drames à Inates et Chinagoder, et nous nous avons demandé régulièrement au gouvernement de doter les forces de défense et de sécurité des moyens adéquats pour faire face à la situation [...] Si ces fonds n'avaient pas été détournés, peut-être que les forces seraient en mesure de faire face