Tchad: Idriss Deby lance un projet de développement pour la Tandjilé

Au Tchad, la province de la Tandjilé dans le centre-sud du pays va bénéficier d’un nouveau projet de lutte contre la pauvreté qui a été lancé jeudi par le président tchadien Idriss Déby Itno.

avec notre envoyé spécial à Laï, Madjiasra Nako

La province de la Tandjilé, ce sont des vastes plaines inondables où on pratique l’élevage en plus de la culture du riz. Malgré l’abondance de la production, les paysans peinent à développer leurs activités, faute de routes pour écouler la production. Une situation qui favorise la pauvreté, l’alcoolisme et l’exode rural chez les 800 000 habitants de cette province au potentiel agro-sylvo-pastoral énorme.

En réponse à cette situation qui plombe les statistiques en matière de développement, le gouvernement avec l’appui de la Banque arabe pour le développement économique de l’Afrique et le Programme des Nations unies pour le Développement, a conçu un projet qui apporte à la fois des infrastructures et des petits crédits pour permettre aux plus démunis de créer une activité afin de se prendre en charge.

La Tandjilé est la province pilote de ce programme d’appui au développement local et à l’inclusion financière. D’un montant de 9 milliards de FCFA, il permettra de construire des centres de santé ou des places de marché dans des localités qui n’en ont pas. Le projet entend aussi octroyer des petits prêts aux paysans pour leur permettre de démarrer des activités génératrices de revenus. Si l'expérience est concluante, elle pourrait être dupliquée à toutes les provinces du Tchad.