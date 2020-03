Algérie: l'une des figures emblématiques de la contestation acquittée

Manifestation anti-gouvernementale à Alger, le 28 février 2020. REUTERS/Ramzi Boudina

En Algérie, une cinquantaine de manifestants arrêtés vendredi dans la capitale ont été relâchés ce dimanche. Certains devront se représenter devant la justice à la fin du mois. Un peu plus tôt dans la journée, l’un des activistes devenu une figure médiatique du mouvement de protestation algérien, Fodil Boumala, a été relaxé par la justice, après plus de 5 mois de détention provisoire. C'est une libération de plus dans les rangs des militants arrêtés depuis le début du Hirak, il y a un an.