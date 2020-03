Mauritanie: une panne provoque de longues coupures d’Internet

Depuis jeudi 27 février, la Mauritanie est privée d'internet à haut débit. Selon l'autorité de régulation des télécommunications, l'interruption est due à une panne sur le câble sous-marin à fibre optique qui relie l'Europe à l'Afrique. La Mauritanie dépend essentiellement de ce câble pour les services d'internet fournis par la 3G et la wifi, d'où d'importants désagréments pour les usagers.

La panne a été localisée à 25 km des côtes mauritaniennes. Les activités économiques et commerciales sont paralysées dans tout le pays par l’arrêt de la fourniture des services Internet.

Les petits commerçants de Nouakchott sont les plus affectés: « On ne bosse pas. J’ai ma boutique ici, à côté, j’ai des clients qui viennent. Et avec cette coupure, actuellement, je ne travaille pas. Depuis trois jours, je traîne ; je ne bosse pas », nous raconte l'un d’eux.

Une situation identique pour cet autre usager impacté : « L’Internet est coupé et donc, depuis deux ou trois jours, on n’arrive pas à envoyer des mails. On reste au bureau, on attend une heure, deux heures de temps avant que les mails arrivent. Le matin à l’aube, quand tu te lèves, tu as un peu d’Internet qui est un peu stable et là tu arrives à envoyer des mails et à en recevoir mais à part ça, dans la journée, c’est mort ».

Les techniciens chargés de la gestion du câble sous-marin affirment avoir alerté la société internationale qui en assure la maintenance. Joint par RFI, l’un des ingénieurs en charge du câble pour la Mauritanie dit, de son côté, que « la procédure a été lancée... nous avons pu avoir le bateau qui doit arriver pour faire cette réparation ».

Le bateau se trouve actuellement dans les eaux britanniques. Il doit faire mouvement vers la Mauritanie dans les prochains jours. L’autorité de régulation des Télécoms envisage le rétablissement des services Internet dans une dizaine de jours.

